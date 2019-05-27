Подравшегося с журналистом чиновника из Хакасии исключили из "Единой России"

Президиум генсовета "Единой России" исключил из партии Сергея Зайцева – главу Ширинского района Хакасии, который набросился на прошлой неделе на журналиста.

В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко (он же бывший сотрудник СГТРК) от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

Инцидент произошел 22 мая. Журналисты программы "Вести. Дежурная часть" пытались записать интервью с Зайцевым в его кабинете, вопросы были о возможной коррупции в администрации района. Чиновник возмутился, стал пихать журналиста, толкать, уронил его на пол и затем выгнал. Корреспонденты написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас СКР возбудил в отношении Зайцева уголовное дело.