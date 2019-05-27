23 Сентября 2020
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Мост через Пур (2018) | Фото: www.zsyanao.ru

Мост через реку Пур на Ямале введут на год раньше

Мост через реку Пур планируется ввести на год раньше согласованного графика. По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, объект будет готов в конце следующего года. Об этом глава региона заявил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это тот проект, за который мы целиком отвечаем. Радует, что мы двигаемся не то что в срок, мы двигаемся досрочно. Наша задача – ввести мост в конце следующего года, с годовым опережением графика, который согласован с инвестором", - заявил Дмитрий Артюхов.

Почти все опоры моста возведены, сообщил глава региона.

"Поверьте, для мостовиков это очень быстрый темп. Визуально, может быть, это незаметно, потому что не хватает плоскостной части, по которой потом поедут машины. Но это не самое сложно, самое сложное – качественные опоры, которые должны выдерживать нагрузку ледохода, ледостава, и сейчас они активно делаются. Потом поверхностная часть появится так быстро, что не успеете заметить", - пообещал губернатор.

Проезд по мосту будет бесплатным для населения, заверил Дмитрий Артюхов.

"По нашему убеждению, тяжелая техника, которая обычно разбивает дороги, вполне может вернуть часть стоимости моста. Это нормально, так много где делается. Мы зафиксируем, что легковой транспорт будет ездить по мосту бесплатно", - сказал глава региона.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Проезд по таким дорогам будет бесплатным для легковых автомобилей, экстренных и почтовых служб, а с грузоперевозчиков будет взиматься плата.

Мост через реку Пур свяжет восточные районы Ямала с с основной сетью региональных дорог. Ранее завершить работы планировалось лишь в 2021 г.

Мост через Пур(2018)|Фото: www.zsyanao.ru

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Мост через реку Пур на Ямале введут на год раньше

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Теги: мост через реку пур, дмитрий артюхов, янао, ямал



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