На курорте "Игора" под Петербургом обрушились строительные леса: есть пострадавшие

На курорте "Игора" в Приозерском районе под Петербургом обрушились строительные леса.

Как сообщает Telegram-канал Baza, уже известно о семи раненых, все пострадали очень серьезно. Судьба еще 15 человек пока неизвестна, до них пытаются добраться спасатели.

Сообщается, что обрушение на курорте "Игора" произошло в районе гоночной трассы – там рухнули строительные леса и часть строящихся трибун для зрителей. Автодром должен был открыться в этом году.