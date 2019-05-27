В Перми к Дягилевскому фестивалю преобразили завод имени Шпагина

Специально к Дягилевскому фестивалю художник Ирэна Ярутис и театральный режиссер Владимир Гурфинкель преобразили территорию завода имени Шпагина: там появились арт-объекты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

За короткий срок авторам концепции удалось создать новую визуальную среду и воплотить свои идеи в необычных инсталляциях. В качестве материалов использовали шпалы, рельсы, различные металлические детали и инструменты, найденные в заводских цехах.

Так, арт-объект "Стена шкафов" сконструирован из старых стеллажей и находившихся в них предметов, в том числе личных вещей рабочих. Инсталляции дизайнеров Анастасии Ваймер и Владимира Кашина "Большой кульман" и "Fruits of stress" (или "Плоды напряжения") созданы из вещей конструкторского бюро и датчиков кабин железнодорожной техники, а их "Платформа Маркировочная" состоит из старых трафаретов лакокрасочного цеха.

Композиции "Музыка шпал" и "Музыка и жизнь" посвящены музыкальному искусству: "тяжеловесные конструкции, поднявшись в воздух и превратившись в огромные клавиши, наполняют окружающее пространство воображаемыми звуками и позволяют каждому гостю стать автором собственной мелодии". Также территория украшена ландшафтными работами, которые также проводились в рамках заданной тематики: цветы и кустарники высажены в промышленные ёмкости и контейнеры, а их цветовая гамма соответствует палитре бывшего предприятия. Ориентироваться на территории завода помогает островной навигационный модуль, созданный из настоящих рельсов и шпал, устремленных в небо и символизирующих путь и непрерывное движение.

"Дань Малевичу с заводской интерпретацией", – так охарактеризовала новый стиль городского рекреационного пространства Ирэна Ярутис. По её словам, это только начало преобразований, которые продолжатся и после окончания фестиваля. В планах – пустить по сохранившимся рельсам настоящий паровоз, установить 15-метровые ворота на входе и воплотить ещё много других интересных задумок.

Добавим, в прошлом году завод уже принимал мероприятия Дягилевского фестиваля, однако если в 2018 г. в распоряжении артистов был только один цех, то на этот раз события разворачиваются в нескольких производственных помещениях и на прилегающей к ним территории.

Напомним, в сентябре 2018 г. работников "Ремпутьмаша" уведомили о сокращении – трудовой договор с ними расторгли с 9 января 2019 г. Под сокращение попал весь штат, почти две сотни человек. Позже стало известно, что 25 из 167 человек переводят на площадку "Ремпутьмаша" в Верещагино, еще 16 работников остаются для обслуживания действующего производства в Перми. Оставшимся работникам предложили работу в РЖД. Площадка, которую занимал завод в центре Перми, край выкупил у РЖД. Она "ограничена в развитии", и организовать на ней литейное производство невозможно. Завод может быть перенесен в индустриальную зону, которая тянется от Камской ГЭС до "Мотовилихинских заводов". Часть производства может быть перенесена в Верещагино.

Основная площадка предприятия – завод им. Шпагина у набережной Камы – стала частью "культурного кластера". Значимость проекта для края ранее отмечал губернатор Максим Решетников. Он заявлял, что в развитие площадки вложено много сил и энергии. Заводу дана вторая жизнь – уже прошли мероприятия Дягилевского фестиваля, Молодёжный форум, благотворительные акции.