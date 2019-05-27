23 Сентября 2020
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Наука и техника В России
запуск ракеты &quot;Союз-2&quot; с космодрома Плесецк (2018) | Фото: function.mil.ru

СМИ: В ракету "Союз" при запуске с Плесецка попала молния

Молния попала в ракету-носитель "Союз", которая утром 27 мая отправила на орбиту спутник "Глонасс-М" с космодрома Плесецк.

В репортаже телеканала "Звезда" видно, как примерно через 10 секунд после старта ракеты в облаках возникает разряд молнии.

Источники "Интерфакса" подтвердили эту информацию. При этом они заявили, что это не помешало выведению спутника на орбиту.

Напомним, пуск носителя был осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил в 09:23 мск. В Минобороны отмечали, что все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

Ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

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СМИ: В ракету "Союз" при запуске с Плесецка попала молния

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Теги: плесецк, союз, ракета, молния



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