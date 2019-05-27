23 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Натали Портман (2012) | Фото:

Моби обвинил Натали Портман во лжи – она не хочет признавать, что встречалась с музыкантом

Музыкант Моби (Moby, 53) попал в весьма щекотливую ситуацию, из которой пытается не слишком изящно выбраться.

А началось все так: артист написал книгу "Then It Fell Apart", в которой утверждает: у него была короткая, но яркая интрижка с актрисой Натали Портман (Natalie Portman, 37). Однако Портман, когда журналисты британского Harpers Bazaar задали ей вопрос об отношениях с Моби, выразила недоумение, мол, никогда с ним не встречалась, а редакторам книги стоило бы проверять факты.

Теперь Моби пишет, что сильно смущен. "Я недавно прочитал статью, в которой Натали Портман утверждает, что мы никогда не встречались. Это смутило меня, так как мы на самом деле встречались. И после коротких отношений в 1999 году мы оставались друзьями в течение многих лет. Мне нравится Натали, и я уважаю ее ум. Но честно, не могу понять, зачем она активно искажает правду о нашем (пусть и кратком) романе", - написал музыкант в Instagram.

Он добавил, что их роман имеет подтверждения, в том числе фотографии. "Возможно, Натали сожалеет, что встречалась со мной (честно говоря, я бы на ее месте тоже жалел), но это не отменяет факта нашей короткой романтической истории", - заключает Моби.

Между тем, в книге есть явные нестыковки. Так, Моби утверждает, что Портман на момент их встречи было 20 лет, но по всем подсчетам в 1999 году ей было 17.

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Моби обвинил Натали Портман во лжи – она не хочет признавать, что встречалась с музыкантом

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