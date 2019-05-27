23 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В Прикамье выросли зарплаты

В Прикамье номинальная начисленная зарплата в марте текущего года составила 36 тыс. 919 руб. По данным Пермьстата, это больше на 7,1% по сравнению с мартом прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Реальная зарплата выросла на 2,4%

За январь - март 2019 г. среднемесячная зарплата сложилась в сумме 35 тыс. 133 руб., что больше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост реальной зарплаты за год составил 0,9%.

Добавим, что больше всех получают трудящиеся в сфере добычи полезных ископаемых. Самая высокая начисленная зарплата составила 55 тыс. 524 руб., самая низкая у работников общепита - 19 тыс. 166 руб.

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В Прикамье выросли зарплаты

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Теги: зарплата, пермьстат



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