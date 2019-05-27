Предварительный отчет о причинах катастрофы SSJ-100 в Шереметьево будет готов к середине лета

Около полутора месяцев еще потребуется экспертам для подготовки предварительного отчета о причинах катастрофы самолета "Суперджет" в Шереметьево. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчёт подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован", - цитирует министра "Интерфакс".

При этом Дитрих посчитал избыточными ранее называвшиеся сроки в 2-3 месяца. "Я думаю, что 2-3 месяца это, конечно, слишком долго", - сказал он.

Напомним, в результате жесткой посадки и последовавшего пожара в аэропорту Шереметьево 5 мая погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.