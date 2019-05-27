23 Сентября 2020
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Николай Бондаренко (2018) | Фото: kprf-saratov.ru

Ролик депутата Бондаренко про Екатеринбург попал под блокировку по закону о фейковых новостях

Роскомнадзор потребовал заблокировать ролик депутата саратовской областной думы Николая Бондаренко, опубликованный на YouTube-канале, по закону о фейковых новостях. Об этом сам парламентарий, известный тем, что сидел на "макаронной диете", сообщил в своем блоге в соцсетях.

Речь идет о ролике о событиях в Екатеринбурге, связанных со строительством храма. В нем Генпрокуратура усмотрела незаконные призывы автора к экстремистской деятельности.

Уведомление о необходимости удаления "нежелательного контента" пришло на почту депутата от администрации YouTube, рассказал он.

Сам Бондаренко сообщил, что в ролике он всего лишь рассказывал о наличии протестов, о возмущениях людей и их попытке отстоять свои права.

"Я не призывал людей выходить перекрывать дороги, не говорил, что нужно оказывать сопротивление полиции", - отметил депутат.

Согласно требованиям РКН, ролик должен быть удален за "множество комментариев пользователей под ним, которые содержат экстремистские призывы".

"Мы должны удалять контент, в противном случае по закону канал заблокируют навсегда. Это просто треш… Множество блогеров и людей освещали данные события. Мы были вынуждены удалить это видео, иначе ответственностью была бы блокировка всего канала, на котором более 320 тысяч подписчиков", - прокомментировал Бондаренко.

Депутат уточнил, что ролик собрал около 441 тыс. просмотров и 10 тыс. комментариев. "Конечно, среди них есть разные мнения", - добавил он.

Бондаренко считает данный прецедент ненормальной ситуацией, которая "позволяет вообще все блокировать в интернете".

митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

С понедельника депутаты Госдумы намерены направить запросы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор по этому эпизоду, а также подготовить обращение в суд на надзорное ведомство.

Адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя инцидент, заявил, что подобная блокировка контента по закону о фейковых новостях может "грозить кому-угодно и за что угодно". "Мы с самого начала говорили, что закон нарушает принципы правовой определенности. Когда я читал интервью с Клишасом, из него еще нагляднее было видно, что даже у разработчиков не было четких критериев, что может попасть под этот закон", - заявил он.

"Я не видел эти ролики, но я знаю Бондаренко, и у меня есть большие сомнения, что в его роликах содержались призывы к тому, что в мире признается экстремистской деятельностью - к разжиганию межрелигиозной, межнациональной розни, насилию и прочим вещам. Не говорю уже о том, что экстремистское законодательство тоже очень непонятное, неопределенное, и под него можно подвести все, что угодно, в том числе заблокировать весьма нейтральные вещи. На сегодняшний день полный произвол здесь, все отдано на откуп Роскомнадзору, который даже не суд, и это удар по свободе слова", - считает Аграновский.

При этом он указал, что, по большому счету, "поползновения" РКН являются "имитацией бурной деятельности", и блокировка контента может сыграть только на руку Бондаренко. "Заблокировать на Ютубе что-либо без согласия администрации YouTube очень сложно, а они весьма неохотно на это идут. Заблокируют здесь, он немножко перепишет, вывесит в другом месте. И Бондаренко получает очки - получает возможность говорить о том, что ролики заблокировал сам РКН, и увеличивать количество просмотров", - прокомментировал юрист.

Аграновский также уточнил, что за комментарии под материалами авторы должны нести только частичную ответственность. "Есть постановление пленума Верховного суда, где сказано, что СМИ и авторы не несут ответственность за комментарии. Одно время была такая практика блокировки. С другой стороны, лично я, когда вижу на своих ресурсах откровенно подстатейные комментарии, я их на всякий случай удаляю. Но я давно не помню, чтобы какие-то официальные органы придирались к авторам за комментарии. Ведь все понимают, что можно нанять провокатора, который будет обходить все патриотические и левые ресурсы и писать на них все, что угодно", - подчеркнул адвокат.

Как сообщало Накануне.RU, в России с 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Документ об ответственности за распространение недостоверной информации был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Дмитрием Вяткиным. Закон предполагает штраф до 1,5 млн руб.

Сам депутат Бондаренко известен тем, что сидел на "макаронной" диете и питался на 3,5 тыс. руб. в месяц после скандального заявления саратовского министра Натальи Соколовой. Кроме того, Бондаренко уже проверяли на экстремизм из-за высказываний против пенсионной "реформы".

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Ролик депутата Бондаренко про Екатеринбург попал под блокировку по закону о фейковых новостях

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: роскомнадзор, блокировка, ютуб, Николай Бондаренко



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