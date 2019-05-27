Суд вынес приговор уральскому бизнесмену из "списка Титова"

Суд вынес приговор уральскому бизнесмену из "списка Титова" Сергею Капчуку.

Заседание прошло сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В итоге Капчук получил два года условно, к нему применена амнистия к Дню Великой Победы. Как сообщил Сергей Капчук на своей странице в Facebook, приговор будет обжалован.

По версии следствия, Капчуку, занимавшему в 1997 году пост заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, были выделены 2 млрд неденоминированных рублей на покупку квартиры в Москве. Деньги были переведены на счет его брата-близнеца Константина Капчука. Квартиру в доме №9 на улице Оршанская Сергей Капчук оформил на свою супругу, а потом продал, присвоив деньги себе. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет, однако в феврале 2007 года он был амнистирован в связи со столетием парламентаризма России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Капчук обратился в прокуратуру еще осенью 2018 года с просьбой расследовать его дело, "сфабрикованное в 2001 году по анонимному заявлению", и сообщил информацию о других объектах недвижимости, которые были куплены на деньги областного бюджета. Капчук считает, что с 1996 года администрация Эдуарда Росселя якобы практиковала схему с передачей государственных квартир в собственность чиновников с оплатой 30% от их балансовой стоимости.

Напомним, что Сергей Капчук вернулся в Россию только летом 2018 года - до этого он 15 лет находился в бегах по делу о мошенничестве. Капчук стал первым российским бизнесменом из "списка Титова", который вернулся на родину, чтобы предстать перед новым судом по старому уголовному делу.