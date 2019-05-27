23 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Коломойский, Ахметов (2015) | Фото:

Коломойский: Ахметов в 2016 году сказал, что Зеленский будет президентом

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что еще в 2016 году олигарх Ринат Ахметов сказал ему, что Владимир Зеленский будет президентом Украины. Об этом Коломойский сказал "Украинской правде".
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По его словам, это произошло после первого выпуска "Слуги народа", когда еще у самого Зеленского таких планов не было. Он также подчеркнул, что в душе все олигархи поддерживали Зеленского на выборах.

Коломойский рассказал о своих отношениях с бывшим президентом Петрм Порошенко, конфликт с которым начался из-за канала "1+1".

"Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал... А я говорил: "Я не занимаюсь "1+1". "Нет, перестань, ты все это контролируешь", - описал он свой разговор с Порошенко.

Коломойский заявил, что с Юлией Тимошенко они друзья и он "будет помогать ей на парламентских выборах", потому что Порошенко "сейчас попрет в парламент и надеется там реваншироваться".

"Надо понять, что Петя уже всем надоел", - заключил он.

Как сообщало Накануне.RU, Коломойский вернулся на Украину перед инаугурацией Зеленского.

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Коломойский: Ахметов в 2016 году сказал, что Зеленский будет президентом

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Ринат Ахметов



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