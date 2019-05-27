Коломойский: Ахметов в 2016 году сказал, что Зеленский будет президентом

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что еще в 2016 году олигарх Ринат Ахметов сказал ему, что Владимир Зеленский будет президентом Украины. Об этом Коломойский сказал "Украинской правде".

По его словам, это произошло после первого выпуска "Слуги народа", когда еще у самого Зеленского таких планов не было. Он также подчеркнул, что в душе все олигархи поддерживали Зеленского на выборах.

Коломойский рассказал о своих отношениях с бывшим президентом Петрм Порошенко, конфликт с которым начался из-за канала "1+1".

"Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал... А я говорил: "Я не занимаюсь "1+1". "Нет, перестань, ты все это контролируешь", - описал он свой разговор с Порошенко.

Коломойский заявил, что с Юлией Тимошенко они друзья и он "будет помогать ей на парламентских выборах", потому что Порошенко "сейчас попрет в парламент и надеется там реваншироваться".

"Надо понять, что Петя уже всем надоел", - заключил он.

Как сообщало Накануне.RU, Коломойский вернулся на Украину перед инаугурацией Зеленского.