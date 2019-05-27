Путин и патриарх Кирилл обсудили тему строительства храма в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсуждали тему строительства храма в Екатеринбурге.

Напомним, Путин встретился с патриархом на минувшей неделе. Он поздравил его с Днем тезоименитства и поблагодарил за вклад в укрепление Русской православной церкви.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече они затрагивали ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге.

"Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки дня", - цитирует Пескова РИА Новости.

Однако от подробностей он воздержался, заявив, что "это есть частный обмен мнениями".

Напомним, ранее Путин, комментируя протесты против места строительства храма в Екатеринбурге, призвал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос. Позже в Кремле заявили, что глава государства не вмешивался в ситуацию.