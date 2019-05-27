Песков назвал "кадровыми слухами" сообщения об отставке Суркова

В Кремле назвал "кадровыми слухами" сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков, который курировал вопросы, связанные с Донбассом, написал заявление об отставке.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В середине весны ряд телеграмм-каналов и СМИ сообщали о том, что бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич станет куратором Донбасса на должности помощника президента. В настоящий момент помощником главы государства по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией является Владислав Сурков.

Анонимные источники сообщают, что решения по Бабичу может быть принято до конца мая.