СМИ: прокуратура выявила нарушения в работе "Аэрофлота" за два месяца до катастрофы в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в работе "Аэрофлота" нарушения, "влияющие на безопасность выполнения рейсов". Нарушения касаются как техобслуживания самолетов, так и должностным несоответствиям в руководстве компании, пишет Фонтанка.Ру в понедельник, 27 мая.

Примечательно, что, по данным издания, предписание об устранениях нарушений было направлено на имя главы "Аэрофлота" за два месяца до катастрофы "Суперджета" в Шереметьево.

Длинный список обнаруженных в авиакомпании нарушений занял четыре страницы. Каждое из них в той или иной мере влияет на безопасность выполнения полетов.

Напомним, в результате катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. С 5 мая (когда произошла трагедия) до прошлой недели нештатные ситуации не раз случались на бортах "Аэрофлота", в том числе на SSJ-100.