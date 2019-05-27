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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

Дмитрий Гущин оспаривает отсутствие "утечек" на ЕГЭ

Учитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин подал кассационную жалобу на апелляционное определение по делу об "утечках" заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он сообщил на свой странице в социальной сети "Вконтакте", передает корреспондент Накануне.RU.
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Кассационная жалоба в президиум Мосгорсуда занимает 11 страниц, сообщил Дмитрий Гущин. Учитель не согласился с апелляционным определением, посчитав его "незаконным, необоснованным и подлежащим отмене".

Гущин отмечает, что суд не стал определять значение слова "утечка" и не установил, об утечке чего сообщал ответчик.

"Суды первой и апелляционной инстанции посчитали, что поскольку опубликованные ответчиком Дмитрием Гущиным материалы не совпадают дословно с материалами, использовавшимися на экзаменах, ответчиком не доказан факт утечки экзаменационных материалов. Между тем, как следует из пояснений ответчика Гущина, который является специалистом в области ЕГЭ, а также из показаний свидетелей, под утечкой следует также понимать публикацию заданий, хотя и не совпадающих дословно с контрольными, но составленными по тем же принципам: например, использующими те же химические или математические формулы, которые впоследствии будут на экзамене", - говорится в кассационной жалобе.

Учитель утверждает, что раскрытие материалов любого этапа будет являться утечкой, поскольку даст преимущество обладателям таких материалов, пусть и не дословно повторяющих экзаменационные.

Дмитрий Гущин подчеркнул, что, вопреки заверениям судов, он сообщал не об утечке контрольно-измерительных материалов (КИМ), а об утечке "списка экзаменационных заданий".

Суды якобы не истребовали доказательства, несмотря на ходатайства ответчика, а выводы апелляционного определения "прямо противоречат материалам дела", отмечает Гущин.

Дмитрий Гущин(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 31 мая 2018 г., накануне ЕГЭ по профильной математике, педагог, получивший звание "Учитель года" в 2007 г., Дмитрий Гущин заявил о предполагаемых утечках заданий на своей странице "Вконтакте". По его словам, то же самое произошло и с заданиями по химии. После публикаций истец потребовал удалить посты в соцсетях и опровергнуть распространенные сведения об "утечке" материалов единых госэкзаменов по математике и химии, которые, по мнению Рособрнадзора, порочат деловую репутацию ведомства.

9 ноября 2018 г. суд в полном объеме удовлетворил иск Рособрнадзора к преподавателю математики из Санкт-Петербурга Дмитрию Гущину и газете "Новые Известия". В апреле 2019 г. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу ответчика.

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Дмитрий Гущин оспаривает отсутствие "утечек" на ЕГЭ

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Теги: дмитрий гущин, "утечки" егэ, задания егэ, суд, апелляция, рособрнадзор



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