23 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
митинг против сноса ДК Химмаш (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский ДК "Химмаш" перейдёт в госсобственность. AVS выбрала новые объекты для обмена

Администрация Екатеринбурга договорилась с собственником о сохранении ДК "Химмаш". По данным мэрии, собственник дома культуры, компания "AVS Group", определилась с земельными участками для обмена. Ими стали участок на пересечении улиц Стачек и Баумана (микрорайон Эльмаш), а также участок по улице Инженерной (Химмаш), передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, достигнута договоренность о совместной работе по сохранению ДК "Химмаш" со всей социальной составляющей (секциями, кружками).

"На следующей неделе рабочая группа с участием представителей МУГИСО, администрации Екатеринбурга и собственников ДК соберется вновь для обсуждения деталей обмена", – отметил Алексей Бирюлин.

Напомним, что администрация Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским очень долго не могла решить вопрос с ДК "Химмаш", который для реконструкции необходимо перевести из частной собственности в государственную.

Граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесёт учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте 2018 года принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

В прошлом месяце защитники Дворца культуры провели концерт-митинг.

ДК Химмаш(2019)|Фото:

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Екатеринбургский ДК "Химмаш" перейдёт в госсобственность. AVS выбрала новые объекты для обмена

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Теги: Живи наш ДК Химмаш, Химмаш, александр высокинский, обмен



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