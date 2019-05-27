23 Сентября 2020
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Происшествия Украина
(2019) | Фото: kiev.klichko.org

Кличко нашел виноватых в появлении трещин на стеклянном мосту в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко (47) сообщил подписчикам своей странице в Facebook, от чего треснул и пошел трещинами новый стеклянный мост в Киеве.

Пешеходный мост, часть которого сделали из стеклянных секций, открыли на прошлой неделе. На открытии Кличко попрыгал на стекле, затем так же стали делать многие посетители новой достопримечательности. В итоге стекло треснуло, и теперь своих последователей градоначальник называет вандалами.

"Был со специалистами на нашем новом мосту. Они выяснили, что вандалы повредили защитную стеклопленку на двух секциях стеклянного пола. Основное – закаленное  стекло – не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И не создает, а уничтожает то, что создают другие".

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Кличко нашел виноватых в появлении трещин на стеклянном мосту в Киеве

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