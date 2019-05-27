На Украине уволен глава пресс-службы ГБР за публикацию новости о деле против Порошенко

И.о. главы пресс-службы Госбюро расследований Украины Максим Белоусенко уволен. Это произошло из-за публикации на сайте ведомства информации об открытии уголовного дела против экс-президента Петра Порошенко, сообщила в Facebook сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

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Она отметила, что думала, писать об этом или нет, но решила, что молчать не имеет права. Ведь именно ГБР завело против Порошенко уголовное дело по статьям о госизмене, превышении должностных полномочий и попытке захвата власти. Причем информационное сообщение ведомства было подготовлено и согласовано при соблюдении всех юридических нюансов, а само сообщение является социально важной информацией.

"К сожалению, это уже не первый случай цензуры, связанный именно с открытием производства, в которых говорится о громких фамилиях", - написала Винокурова.

Как сообщало Накануне.RU, на Порошенко также заведено дело о махинациях в энергетике.