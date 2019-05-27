Взрыв в центре Лиона: задержан подозреваемый

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве 24 мая в центре Лиона. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

В результате взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго пострадали 13 человек. Среди раненых - восьмилетняя девочка, передает Regnum.

По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами.

Напомним, в 2016 году в Ницце более 80 человек погибли в результате теракта. Атака произошла 14 июля в День взятия Бастилии. Большой грузовик врезался в толпу людей, которые смотрели фейерверк на Английской набережной. Более 100 человек получили травмы.