23 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске "условку" дали 16-летней девушке, которая на угнанном "Мерседесе" сбила инспектора ГИБДД

На Южном Урале 16-летней девушке дали 2,5 года условно за то, что она на угнанном автомобиле сбила инспектора ГИБДД.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года - инспектор получил травмы, но ему вовремя помогли медики, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На момент преступления девушке было 15 лет, поэтому за наезд на полицейского ее не осудили. Также уголовное дело по факту угона машины было прекращено, потому что автомобиль девушка угнала у своей родственницы, с которой позже помирилась.

2,5 года "условки" трудный подросток получила за грабежи и вымогательство: осенью прошлого года вместе с сообщницей она похитила золотую цепочку у знакомой несовершеннолетней девушки, а через три дня - золотые сережки.

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В Челябинске "условку" дали 16-летней девушке, которая на угнанном "Мерседесе" сбила инспектора ГИБДД

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Теги: Челябинск, девушка, подросток, ДПС, инспектор, суд



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