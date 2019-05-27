В Прикамье авторов граффити, "раскрасивших" "Ласточку", ждёт суд

Вскоре авторов граффити, которыми "украсили" "Ласточку", перевозящую пассажиров по маршруту Пермь – Кунгур, накажут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Напомним, в ночь на 25 мая граффити появилось на составе, курсирующем между Пермью и Кунгуром. Случившееся может привести к тому, что регион лишится скоростных поездов.

По факту порчи имущества "РЖД" зарегистрировано обращение в правоохранительные органы. Подозреваемых в престулении уже нашли, вскоре дело поступит в суд.

"Правонарушители наносят не только имущественный ущерб "РЖД", но и моральный – каждому пользователю железнодорожного транспорта. Ведь деньги, которые компания тратит на ремонт, могли бы пойти на приобретение нового и модернизацию существующего подвижного состава, закупку оборудования, повышение комфорта для пассажиров", - добавили в компании.