23 Сентября 2020
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парк Уралвагонзавода, работы по благоустройству (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод "мягко стелет"

В парке Уралвагонзавода подходят к завершению работы по благоустройству детской площадки. Подвозят грунт, высаживают кустарники и деревья, а скоро здесь будет уложено мягкое резиновое покрытие под современные детские комплексы. Оно уже закуплено - более 2,5 тыс. м2. Ко Дню города площадка будет полностью готова, чтобы принять маленьких гостей, рассказывает директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров в интервью газете "Машиностроитель".

"Можно было, конечно, запланировать в качестве покрытия самое простое и недорогое - песок, - говорит Константин Юрьевич, – но этот вариант для нас не приемлем: все-таки песок не очень удобен для детей и их родителей".

парк Уралвагонзавода, работы по благоустройству(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

парк Уралвагонзавода, работы по благоустройству(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Все для тагильчан: от самых маленьких до пожилых. В этой заботе суть социальной политики градообразующего предприятия. Не зря заслуги УВЗ ежегодно отмечаются на самых разных уровнях: муниципальном, региональном, а теперь и на федеральном. Недавно Корпорация получила диплом Правительства РФ за второе место в конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".

"Я искренне не понимаю тех, кто считает, что у нас в социальной сфере наступило какое-то забвение!", - отмечает Константин Захаров.

Готовится принять юных горожан и заводской санаторий-профилакторий "Пихтовые горы". Здесь к заезду детского оздоровительного лагеря – а это еще один уникальный проект Уралвагонзавода - заменены системы холодного и горячего водоснабжения, отремонтирована канализация. В бассейне ведется замена систем фильтрации. Во Дворце Ледового спорта начались масштабные работы по ремонту фасада. Завершен монтаж второго энергетического ввода во Дворце культуры имени И.В. Окунева. Теперь здесь будет использоваться электричество собственной выработки, что значительно снизит стоимость киловатта электроэнергии и обеспечит более стабильное энергоснабжение. Также проводятся ремонтные работы в спортивном зале Уралвагонзавода.

Будет заменено искусственное покрытие на одном из мини-футбольных полей. Оно немного износилось и не подходит для занятий детско-юношеских школ и матчей спартакиады Уралвагонзавода. А вот для любителей погонять мячик на свежем воздухе вполне пригодится, поэтому его перенесут на лыжную базу или территорию профилактория.

Многое из того, что делается – это текущие ремонты, а потому не все видят и могут оценить реальный объем работ. Но в содержание своих социальных объектов. Уралвагонзавод вкладывает более 700 млн руб. ежегодно. Это огромные средства!

Уралвагонзавод(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я ни разу не слышал, встречаясь с профсоюзом, с родителями, с нашими работниками, чтобы кто-то высказал нарекания по поводу качества содержания наших объектов. Или по поводу доступности услуг для детей и жителей района. Мы не разделяем наших посетителей на работников Уралвагонзавода и остальных. Все наши соцобъекты доступны для всех тагильчан", - подчеркивает Константин Захаров.

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Уралвагонзавод "мягко стелет"

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Теги: Уралвагонзавод, парк, детская площадка, работы по благоустройству



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