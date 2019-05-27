В правительстве Иркутской области назвали причину госпитализации губернатора Левченко

В правительстве Иркутской области официально подтвердили, что губернатор Сергей Левченко госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, Левченко находится в больнице с 25 мая, а причиной обращения стал болевой синдром в связи с травмой спины.

"Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования – три дня. Состояние здоровья Сергея Левченко опасений не вызывает", - добавили в пресс-службе.

Напомним, о госпитализации 65-летнего губернатора стало известно сегодня.