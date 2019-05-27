23 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Сафакулево (2017) | Фото:Накануне.RU

Зауралец из-за 600 рублей насмерть забил пенсионерку, которая его кормила

35-летнему зауральцу грозит пожизненный срок за убийство пожилой женщины.

В ноябре 2018 года в одном из сел Сафакулевского района он пришел в дом к ранее знакомой пенсионерке и попросил дать ему взаймы денег на выпивку.

Получив отказ, он забил бабушку до смерти металлическим предметом, забрал 600 рублей и скрылся в соседнем районе, где его и задержали, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

До убийства злоумышленник знал потерпевшую, так как бабушка несколько раз из жалости давала ему продукты питания.

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Зауралец из-за 600 рублей насмерть забил пенсионерку, которая его кормила

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Теги: Сафакулевский район, выпивка, долг, пенсионерка, убийство, прокуратура



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