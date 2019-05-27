Агентство по страхованию вкладов объявило об очередном собрании кредиторов "Югры"

Агентство по страхованию вкладов объявило о новой попытке провести собрание кредиторов. Оно намечено на 10 июня 2019 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСВ.

Собрание состоится в Москве, по адресу Измайловское шоссе, д. 71, корп. 5, в 12.00. Регистрация участников будет идти с 9.30 до 11.45.

Отметим, что в апреле сорвалась третья попытка провести собрание. Третье собрание должно было состояться 18 апреля. Но АСВ объявило о его переносе на неопределенную дату. Решение объясняли многочисленными обращениями кредиторов, в том числе из органов госвласти и Банка России, по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов банка.

Первое собрание было запланировано на декабрь прошлого года, однако не набрался кворум - 50%. Собрание признали несостоявшимся. Ожидалось, что второе собрание пройдет в январе-феврале 2019 г.,с кворумом 30% от общего числа кредиторов. Но АСВ внесли изменения в повестку и в итоге собрание кредиторов, запланированное на 20 марта, стало не вторым, а очередным. Кворум для его проведения также должен был составлять 50%, однако участникам не хватило 4%.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.