Пермякам предложили разработать дизайн благоустройства Мотовилихинского пруда

Администрация Мотовилихинского района Перми объявила конкурс дизайн-проекта на разработку схемы благоустройства Мотовилихинского пруда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что работы участников будут воплощены. Оценивать жителей города будут в двух категориях. Первая категория - профессионалы. В ней будут представлены проекты пермяков, имеющих профильное образование или студентов последних курсов. Вторая категория - любители. Попробовать свои силы в этой категории смогут все горожане старше 15 лет.

В обеих категориях конкурсное жюри выберет победителя. Награды получат также участники, занявшие второе и третье место. Главное требование к работам - оригинальность выполнения и передачи идеи в работе, эстетичность оформления и выполнение технического задания, ознакомиться с которым конкурсанты могут на сайте администрации города.

Заявки на участие с проектами принимаются с 1 июня до 16 сентября. После сбора заявок жюри выберет наиболее успешные работы. В финале, который пройдет в сентябре, состоится публичная защита проектов, вручение денежных призов и грамот.