Пермякам предложили разработать дизайн благоустройства Мотовилихинского пруда

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
палитра краски художник (2007) | Фото: www.impressionist--paintings.com

Пермякам предложили разработать дизайн благоустройства Мотовилихинского пруда

Администрация Мотовилихинского района Перми объявила конкурс дизайн-проекта на разработку схемы благоустройства Мотовилихинского пруда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что работы участников будут воплощены. Оценивать жителей города будут в двух категориях. Первая категория - профессионалы. В ней будут представлены проекты пермяков, имеющих профильное образование или студентов последних курсов. Вторая категория - любители. Попробовать свои силы в этой категории смогут все горожане старше 15 лет.

В обеих категориях конкурсное жюри выберет победителя. Награды получат также участники, занявшие второе и третье место. Главное требование к работам - оригинальность выполнения и передачи идеи в работе, эстетичность оформления и выполнение технического задания, ознакомиться с которым конкурсанты могут на сайте администрации города.

Заявки на участие с проектами принимаются с 1 июня до 16 сентября. После сбора заявок жюри выберет наиболее успешные работы. В финале, который пройдет в сентябре, состоится публичная защита проектов, вручение денежных призов и грамот.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермякам предложили разработать дизайн благоустройства Мотовилихинского пруда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мотовилихинский пруд, администрация Перми, конкурс, дизайн, благоустройство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети