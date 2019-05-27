Митрополит Кирилл сравнил "скверную" историю в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протестные акции в Екатеринбурге против возведения храма святой Екатерины у Драмтеатра с расстрелом семьи отрекшегося от престола бывшего императора Николая II в 1918 году. Заявление приводится на сайте епархии по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня перед Церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - сказал архиепископ, отметив, что убийство "царской" семьи положило начало "геноциду русского народа".

Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.