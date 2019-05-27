"Пельмешка" Юлия Михалкова оконфузилась на Каннском кинофестивале

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова (35) отправилась на Каннский кинофестиваль и даже прошлась по красной ковровой дорожке перед очередной премьерой. Какими судьбами и в качестве кого "Юля-красотуля" появилась на фестивале уральская звезда скромно умалчивает. В комментариях в Instagram Михалковой предполагают, что она просто могла купить билет на сеанс – это может сделать любой человек при наличии мест в зале и денег в кошельке.

Но озадачило подписчиков Юлии другое. Она пишет: "Каннский кинофестиваль Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха.

Какие фильмы! Какие актеры, режиссёры! И как же меня впечатлил Фильм "Особенные" Оливье Накаша и Эрика Толедано с Венсаном Касселем в главной роли. Он закрывал кинофестиваль. Уже зная стиль режиссёров (Они снимали фильм "1+1"), я предчувствовала, что меня впечатлит! И не ошиблась Фильм обязателен к просмотру".

А в конце добавляет: "Одно только думаю, жаль, российские фильмы не участвовали Но ведь это поправимо, верно ?!".

Видимо, Михалкова не очень-то следит за событиями фестиваля, поскольку не знает, что буквально несколько дней назад Канн рукоплескал молодому российскому режиссеру Кантемиру Балагову и его фильму "Дылда". Сначала Балагов получил "лучшую режиссуру" в секции "Особый взгляд", а затем – приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Лента вполне себе обласкана критиками, а сам Балагов уже бывал в Каннах в 2017 году с другим фильмом.