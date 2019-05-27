23 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев продолжит участвовать в обсуждении ситуации с храмом и сквером

В рабочем плане губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, среди прочих вопросов, продолжение общественного обсуждения площадок под строительство храма  святой  Екатерины и выбор процедуры изучения общественного мнения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики, глава региона внимательно следит за процессом формирования рабочей группы, которую решено создать в гордуме при участии сторон, выступающих сейчас за и против строительства собора у театра Драмы.

Областное руководство надеется и уверенно, что после сбора предложений от жителей города о вариантах площадки под застройку, диалог продолжится в конструктивном русле.

Напомним, сейчас уже подано больше 8 тыс. предложений.

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Куйвашев продолжит участвовать в обсуждении ситуации с храмом и сквером

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Теги: сквер у драмтеатра, строительство храма, храм святой екатерины, куйвашев



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