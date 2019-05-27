Куйвашев продолжит участвовать в обсуждении ситуации с храмом и сквером

В рабочем плане губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, среди прочих вопросов, продолжение общественного обсуждения площадок под строительство храма святой Екатерины и выбор процедуры изучения общественного мнения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики, глава региона внимательно следит за процессом формирования рабочей группы, которую решено создать в гордуме при участии сторон, выступающих сейчас за и против строительства собора у театра Драмы.

Областное руководство надеется и уверенно, что после сбора предложений от жителей города о вариантах площадки под застройку, диалог продолжится в конструктивном русле.

Напомним, сейчас уже подано больше 8 тыс. предложений.