Песков: Судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу задержанных в Керченском проливе украинских моряков должен решить суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна, задержанных 25 ноября 2018 года на входе в Керченский пролив за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.

Официальный представитель Кремля отметил, что после решения трибунала позиция Москвы по этому инциденту останется неизменной.

Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и должен пройти суд, заявил Песков газете "Ведомости".

Ранее в МИД РФ заявили, что у этого арбитража вообще нет юрисдикции рассматривать данную ситуацию.