23 Сентября 2020
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избиение журналиста (2019) | Фото:youtube.com

На главу района в Хакасии завели уголовное дело после избиения журналиста

СКР в Хакасии возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналистов) после нападения на съемочную группу программы "Вести. Дежурная часть" главы Ширинского района республики Сергея Зайцева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского управления СКР, ЧП произошло 22 мая, тогда же журналисты обратились в правоохранительные органы. По версии следствия, журналисты "с целью подготовки материала для репортажа пришли в здание администрации, где попытались записать интервью с главой муниципального образования Ширинский район". "В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль", - уточнили в СКР.

Кроме того, СКР намерен проверить информацию о коррупции в деятельности главы района, о которой пришли поговорить с чиновником журналисты.

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На главу района в Хакасии завели уголовное дело после избиения журналиста

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Теги: нападение на журналистов, хакасия, уголовное дело, вести дежурная часть, сергей зайцев



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