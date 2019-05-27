20 лет спустя: легенды "МЮ" разгромили легенд "Баварии" в благотворительном матче

Накануне состоялся благотворительный матч между легендами "Манчестер Юнайтед" и "Баварии". Ровно 20 лет назад команды играли в одном из самых запоминающихся финалов Лиги чемпионов.

Вчерашний матч проходил на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Встречу посетили 61 тыс. 175 зрителей. В составах обоих клубов присутствовала целая россыпь звезд: Петер Шмейхель, Яп Стам, Гари Нэвилл, Пол Скоулз, Лотар Маттеус, Зе Роберто, Рой Макаай, Джоване Элбер и другие. Тренером хозяев в этот день был сэр Алекс Фергюсон.

Игра в итоге закончилась разгромом - 5:0 в пользу хозяев. Голами отметились нынешний тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер, а также другие легенды клуба - Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

Напомним, ровно 20 лет назад, 26 мая 1999 года, "Манчестер Юнайтед" перевернул финал с "Баварией" в добавленное время. Два розыгрыша угловых в концовке в течение двух минут привели к двум забитым мячам, и счет на табло изменился с 0:1 на 2:1 в пользу "красных дьяволов".

В тот год МЮ оформил требл, выиграв помимо ЛЧ чемпионат и кубок Англии.