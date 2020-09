20 лет спустя: легенды "МЮ" разгромили легенд "Баварии" в благотворительном матче

Вчерашний матч проходил на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Встречу посетили 61 тыс. 175 зрителей. В составах обоих клубов присутствовала целая россыпь звезд: Петер Шмейхель, Яп Стам, Гари Нэвилл, Пол Скоулз, Лотар Маттеус, Зе Роберто, Рой Макаай, Джоване Элбер и другие. Тренером хозяев в этот день был сэр Алекс Фергюсон.

Full-time scenes at the Theatre of Dreams 🥰#MUFC #Treble99 pic.twitter.com/J4MzowxOh6