Суд арестовал на два месяца заместителя руководителя УФССП по Свердловской области

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца заместителя руководителя УФССП по Свердловской области Елену Сидорову.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Сидорова обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Мера пресечения ей избрана по 22 июля 2019 года включительно.

Как отметили в суде, на постановление уже подана апелляционная жалоба.

Напомним, ранее в УФССП заявили, что управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия.