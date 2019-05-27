23 Сентября 2020
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Общество В России
дмитрий дибров телеведущий (2011) | Фото:1tv.ru

В сети появилась запись с "Дмитрием Дибровым", призывающим устроить "цветную революцию"

В сети появилась аудиозапись, на которой, якобы, телеведущий Дмитрий Дибров (60) делает весьма скандальные заявления. Впрочем, никаких подтверждений тому, что голос принадлежит именно звезде телеэкрана, пока нет.

Telegram-канал Mash опубликовал двухминутную запись, сделанную, якобы, во время записи программы "Секретная папка" – ее Дибров ведет на телеканале "Звезда".

"Должен был читать подводки к кино про цветные революции и активистов из США, а начал орать про свою цену, Советский Союз и Гусинского", - пишет Mash.

В двухминутной записи мужчина с голосом, похожим на голос Диброва, действительно сваливает все в кучу: и полковника ФСБ Черкалина, и цветные революции (одну из которых он бы хотел видеть на своей малой родине в Ростове-на-Дону), и тот факт, что он "сосал у большевиков". Он призывает "гнать всех", кто является "отрыжкой Советского союза", "отрыжкой сталинского деспотизма". Также, обращаясь к неизвестным лицам (вероятно, авторам текста, который Дибров должен был озвучить), он говорит: "никто из вас не будет упомянут потомками, а я буду. Знаете почему? Потому что я ведущий 30 лет на телевидении".

Интересно, что в своих передачах в цикле "Секретная папка" Дибров поднимает следующие темы: "Мистическая тайна Сталина", "Тайны истребительных батальонов НКВД", "Великая победа Зорге".

Дмитрий Дибров известен довольно резкими и иногда неоднозначными заявлениями. Например, о молодой жене (которая годится ему в дочери) телеведущий говорит так (Полину он встретил, когда та еще была несовершеннолетней): " Мои знакомые миллионеры, которые в зрелом возрасте развелись, спрашивают: "А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем…" Женихам говорю так: дело в том, что придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись… Мне просто повезло!".

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В сети появилась запись с "Дмитрием Дибровым", призывающим устроить "цветную революцию"

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Теги: дмитрий дибров, скандал, телеканал звезда, секретная папка, цветная революция



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