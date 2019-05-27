23 Сентября 2020
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мэр Игорь Пушкарев (2016) | Фото: tysa.ru

Генпрокуратура подаст иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Генпрокуратура РФ потребует через суд взыскать с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных коррупционным путем.

Речь идет о заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд. Иск предъявляется Пушкареву и еще восьми соответчикам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведомство выявило факты "картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")".

В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов, по ним получено более 3,2 млрд рублей.

10 апреля суд вынес приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву - 15 лет колонии.

Также бывший глава города должен выплатить штраф в 500 млн руб. за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в период с 2009 по 2014 гг. Пушкарев через подконтрольное муниципальное предприятие МУПВ "Дороги Владивостока" организовал приобретение строительных материалов у компании ООО "Востокцемент", принадлежащей его родственникам.

В результате следствие обвиняет Пушкарева в причинении ущерба бюджету города в размере 158 млн руб. и образованию кредиторской задолженности у МУПВ "Дороги Владивостока" в размере более 800 млн руб.

Позднее следователи также предъявили Пушкареву обвинение в получении взятки в 75 млн руб.

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Генпрокуратура подаст иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

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Теги: игорь пушкарев, генпрокуратура, владивосток



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