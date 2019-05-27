Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся уже 1 июня

Вкладчики банка "Югра" накануне получили обнадеживающую информацию. АО «Комплексные инвестиции» обнародовало график погашения задолженности перед вкладчиками, передает корреспондент Накануне.RU.

В целом планируется закрыть вопрос за три с половиной года. Кстати, «Агентство страхования вкладов» ранее заявляло, что понадобится около четырех лет. Но представитель «Комплексных инвестиций» даже заявил, что основные выплаты будут произведены в течение первого года. Причем, якобы, согласно разработанному графику выплат кредиторы с суммой долга до миллиона рублей получат свои деньги менее, чем за год (около 31,5 тысяч человек), а те, кому банк должен менее 50 тысяч рублей получат выплаты уже в первый месяц графика платежей. Таким образом, если информация достоверна, то акционер (Алексей Хотин) намерен закрыть свои обязательства перед наименее состоятельными вкладчиками в первую очередь. При этом АО «Комплексные инвестиции» не отказывается и от сотрудничества с АСВ.

Накануне.RU сообщало, что один из главных акционеров банка «Югра» Алексей Хотин был задержан правоохранителями 18 апреля. Дело возбуждено о растрате 7,5 млрд рублей. Хотин, который сейчас находится под домашним арестом, обвинение категорически отрицает.

Накануне телеграмм-каналы и некоторые СМИ в связи с задержанием полковника ФСБ Кирилла Черкалина выдавали так называемые "инсайды". Дескать, именно этот представитель спецслужб якобы три года «крышевал» Хотина, а арестовали его как раз после показаний акционера «Югры».

Накануне «Московская газета» со ссылкой на свой анонимный источник в окружении Хотина, сообщила, что эта информация является "чушью".

Напомним, Банк «Югра» лишился лицензии около двух лет назад. Тогда арбитраж банк проиграл, а КС России отказался рассматривать дело по существу, так как,мол, данный вопрос — не в его компетенции. При этом, любопытно, что в специальном определении КС допустил-таки возможные нарушения как в действиях ЦБ РФ, так и при рассмотрении дела в суде.

Что касается АО «Комплексные инвестиции», то центральные СМИ связывает эту структуру как раз с Алексеем Хотиным. Не отрицают это и в окружении Хотина, по данным источника "Московской газеты". Более того, по версии из окружения Хотина, "Комплексные инвестиции" как раз целенаправленно скупала долги банка «Югра», якобы для того, чтобы рассчитаться по ним.

Источник "Московской газеты" в окружении Хотина настаивает, что решение было принято именно для снятия социальной напряженности вокруг истории с банком. Логика такова - максимально быстро рассчитаться с долгами перед вкладчиками, что вполне может поспособствовать прекращению уголовного преследования в отношении Хотина. Как пример - история Глеба Фетисова, который как акционер рассчитался по долгам банка, что повлекло исчезновение самого повода для уголовного дела.

Как сообщает МГ слухи о возможном банкротстве АО «Комплексные инвестиции» не имеют под собой оснований, для банкротства нет никаких предпосылок. Также источник МГ акцентирует внимание на том обстоятельстве ,что "выполнение обязательств перед вкладчиками «Югры» — для Алексея Хотина вопрос репутации". И добавляет Хотин, в отличие от многих коллег по банковскому делу, связывает свою жизнь с Россией, никогда не планировал эмигрировать. И приводит такую деталь - сын банкира Дмитрий учится в Суворовском училище, а не в Европе или США, как дети многих российских миллиардеров.