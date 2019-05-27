Трамп выразил уверенность, что США и Китай заключат торговое соглашение

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что в будущем США и Китай заключат торговое соглашение.

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"Они бы хотели заключить сделку, но мы не готовы заключить сделку. Мы получаем десятки миллиардов долларов в виде пошлин на китайские товары, и эта сумма может быть существенно увеличена", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

Как сообщает РИА Новости, также президент добавил, что в будущем у Китая и США "будет замечательное торговое соглашение".

"Мы ждем этого", - заключил Трамп.

Напомним, недавно Дональд Трамп призвал ФРС поддержать экономику США в торговой войне с Китаем.