23 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

От компании, связанной с арестованным акционером банка "Югра", требуют сотни тысяч по договорам на аренду земли

Департамент недропользования ХМАО подал 10 исков к компании "Каюм нефть", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Восемь исков поданы 20 мая, по одному – 23 и 24 мая. В них, в частности, идёт речь о взысканиях основного долга в 46,3 тыс. руб. и процентов за пользование чужими деньгами по договору аренды лесного участка, долга в 705,8 тыс. руб., 48,8 тыс. руб., 35,6 тыс. руб. по различным договорам аренды земли. По каким-то из заявлений назначены заседания, какие-то только приняты к производству. Получить комментарий властей Югры о подробностях документов к моменту публикации не удалось.

Напомним, "Каюм нефть" – "дочка" Exillon Energy, акционером которой является арестованный по делу банка "Югра" Алексей Хотин.

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От компании, связанной с арестованным акционером банка "Югра", требуют сотни тысяч по договорам на аренду земли

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Теги: Алексей Хотин, Каюм нефть, иск



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Развитие сюжета:

Ранее 28.05.2019 12:32 Мск Общая сумма долгов "Каюм нефти" перед властями Югры за аренду земли – 3 миллиона

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