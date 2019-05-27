Со спасателями и чистым дном. Летом в Курганской области откроют около 20 официальных пляжей

В этом году в Курганской области откроется рекордное количество официальных пляжей.

В 10 муниципалитетах планируется открыть около 20 пляжей, на которых очистят дно и все лето будут дежурить профессиональные спасатели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

На каждом пляже должны будут одновременно не менее двух матросов-спасателей. Их будут учить на базе учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и поисково-спасательной службы региона. Набор уже открыли.

Перед началом купального сезона дно водоемов очистят от мусора, делают буйки и развернут спасательные посты с необходимыми плавательными средствами.