Зеленский пошел на попятную: просит Раду "восстановить доверие общества"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и призвал проголосовать за реформаторские законопроекты. Об этом он написал в Facebook.

Он заявил, что деятельность депутатов "почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады", но у них есть шанс "хоть немного восстановить доверие общества". Для этого Зеленский призвал голосовать за "реформаторские законопроекты". Какие конкретно проекты он имел в виду, украинский президент не перечислил.

Напомним, на днях Зеленский обвинил Раду в недоговороспособности и пообещал больше не подавать в нее законопроекты после того, как она провалила его законопроект об изменении избирательной системы, предполагающий отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%, что существенно снижает представительство его партии "Слуга народа" в новой Раде.

Поэтому призыв Зеленского к парламенту поддержать прежние "реформаторские законопроекты" является шагом назад и может быть воспринят Радой как тактическая победа.

"Вести" пишут, что против Зеленского с первого дня его президентства развернута информационная кампания, подвергающая каждую его оплошность резкой критике. За этим стоят бывший президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, олигарх Ринат Ахметов и связанные с ними силы, т.е. значительная часть украинского политикума. Задача-максимум - сорвать досрочные выборы в Раду 21 июля. Задача-минимум - подорвать рейтинг Зеленского. Любопытно, что ЦИК на днях заявил, что может не успеть подготовиться к выборам 21 июля.

Таким образом, на Украине в ближайшие месяцы будет разворачиваться противостояние президента и парламента, за которым стоит противостояние со старыми элитами.

Как сообщало Накануне.RU, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал "чувака" Зеленского за популизм, использование слов, которых он не понимает, и за то, что вообще не понимает, что происходит в стране.