23 Сентября 2020
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Происшествия Ленинградская область
ремень нож оружие (2017) | Фото: УФССП по Свердловской области

В Ленинградской области полицейский получил ножевое ранение, разнимая драку

В Ленинградской области ранили ножом полицейского, разнимавшего драку, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в городе Волхов в ночь на 26 мая. Между двумя нетрезвыми посетителями заведения произошел конфликт, в это время в свободное от службы время там находился сотрудник полиции. Он пресек правонарушение, однако в результате получил ножевое ранение. "Приняты меры к розыску и задержанию нападавших", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

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В Ленинградской области полицейский получил ножевое ранение, разнимая драку

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Теги: Ленинградская область, полицейский, нож, конфликт



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