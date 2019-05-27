В Ленинградской области полицейский получил ножевое ранение, разнимая драку

В Ленинградской области ранили ножом полицейского, разнимавшего драку, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в городе Волхов в ночь на 26 мая. Между двумя нетрезвыми посетителями заведения произошел конфликт, в это время в свободное от службы время там находился сотрудник полиции. Он пресек правонарушение, однако в результате получил ножевое ранение. "Приняты меры к розыску и задержанию нападавших", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.