В Минобороны сообщили об успешном запуске "Глонасс-М" с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "ГЛОНАСС-М" стартовала с космодрома Плесецк.

По данным Минобороны РФ, пуск носителя был осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил в 09:23 мск.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

Ракета взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, передает Regnum.

Напомним, в прошлом году в течение нескольких дней два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя.

Отмечалось, что на орбите продолжали действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Для покрытия всего мира необходимо 24 работающих космических аппарата, таким образом, после потери сигнала с двух спутников система не работала. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому в РФ сбоев не произошло.