23 Сентября 2020
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Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Александр Ширяев, Максан Рауль Оминга (2019) | Фото: tmk-group.ru

ТМК и Национальная нефтяная компания Республики Конго заключили меморандум о взаимопонимании

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Национальная нефтяная компания Республики Конго (SNPC) заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

Подписанными документами обменялись генеральный директор ТМК Александр Ширяев и генеральный директор SNPC Максан Рауль Оминга. На встрече также присутствовали президенты стран - Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо.

Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Александр Ширяев, Максан Рауль Оминга(2019)|Фото: tmk-group.ru

Стороны намерены взаимодействовать в рамках проработки и реализации проекта строительства нефтепродуктопровода на территории Конго.

"При реализации проекта Трубная Металлургическая Компания будет использовать наилучшие доступные технологии, а также материалы, оборудование и продукцию наивысшего качества. К проекту будут привлечены ведущие научно-исследовательские институты и строительные организации", - сообщается в пресс-службе компании.

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ТМК и Национальная нефтяная компания Республики Конго заключили меморандум о взаимопонимании

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, нефтяная компания Республики Конго, меморандум о взаимопонимании



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