ТМК и Национальная нефтяная компания Республики Конго заключили меморандум о взаимопонимании

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Национальная нефтяная компания Республики Конго (SNPC) заключили меморандум о взаимопонимании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

Подписанными документами обменялись генеральный директор ТМК Александр Ширяев и генеральный директор SNPC Максан Рауль Оминга. На встрече также присутствовали президенты стран - Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо.

Стороны намерены взаимодействовать в рамках проработки и реализации проекта строительства нефтепродуктопровода на территории Конго.

"При реализации проекта Трубная Металлургическая Компания будет использовать наилучшие доступные технологии, а также материалы, оборудование и продукцию наивысшего качества. К проекту будут привлечены ведущие научно-исследовательские институты и строительные организации", - сообщается в пресс-службе компании.