Тюменская сборная привезла медали с чемпионата WorldSkills Russia

Тюменская сборная вернулась с чемпионата профессионалов WorldSkills Russia с медалями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В копилке тюменцев одна золотая, две серебряных и пять бронзовых медалей, а также медальон за профессионализм. Делегация региона состояла из 21 человека. Они участвовали в 17 компетенциях. Юниорка из МАОУ "СОШ №7" Варвара Шабанова взяла первое место в компетенции "Кондитерское дело". Второе место получили студенты Тюменского индустриального университета Юрий Решетников в компетенции "Кирпичная кладка" и Тобольского многопрофильного техникума - "Сантехника и отопление" Евгения Комухаева.

Третье место взяли студент тюменского техникума питания коммерции и сервиса Егоров Максим в компетенции "Кондитерское дело", студент тюменского колледжа водного транспорта Даниил Пономарев в компетенции - "Поварское дело", студент тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Алексей Давыдов - "Сварочные технологии", Ризван Сабиров из тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ризван Сабиров - "Сухое строительство и штукатурные работы", а также юниорка из ДШИ "Гармония" Алыкова Диана в компетенции "Визуальный мерчендайзинг".

Медальон за профессионализм получили студентки тюменского техникума питания коммерции и сервиса Бажина Кристина и Мочалина Светлана.