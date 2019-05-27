Александр Гусев: Воронежская область - регион с хорошей инфраструктурой, регион, где комфортно жить и строить бизнес

Накануне дня российского предпринимательства губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в пленарном заседании предпринимательского форума им. Вильгельма Столля, передает корреспондент Накануне.RU. ,Предпринимательский форум им. В. Столля проводится в Воронеже с 2015 года. Сейчас состоялся пятый юбилейный. Организаторами Предпринимательского форума им. В. Столля являются правительство Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» и Воронежская региональная общественная организация «Лидер». а также в церемонии вручения Премии им. В. Столля.

Открывая пленарное заседание, Александр Гусев поздравил всех собравшихся с наступающим профессиональным праздником – Днем российского предпринимателя. "В Воронежской области есть успехи в развитии и среднего, и малого предпринимательства, и микропредпринимательства, вы наверняка слышали сегодня эти цифры. Безусловно, есть и проблемы, в том числе, системные, которые обязательно нужно озвучить и обсудить. Крайне важно понять, каким образом дальше развивать предпринимательство. Это не слова с политической подоплекой, а факт: развитие экономики области должно во многом опираться на развитие малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул губернатор.

Далее представители бизнеса, сидящие в зале, смогли задать свои вопросы спикерам, в том числе губернатору. Вместе с главой региона на них отвечали руководитель агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр, председатель Совета директоров строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев, председатель совета директоров завода «Воронежсельмаш» Егор Коблик и руководитель аптечной сети «Фармия» и студии коттеджного строительства «Серебряный бор» Роман Кубанев. Модератором диалога выступила председатель организационного комитета Предпринимательского форума им. Вильгельма Столля Наталия Хван.

Большое внимание в рамках пленарного заседания было уделено кадровой проблеме: работодатели жаловались на нехватку готовых обучаться молодых кадров, а студенты и выпускники вузов – на нехватку вакансий, куда можно было бы устроиться без опыта работы.

Александр Гусев отметил, что не является сторонником советской системы «распределений» и «закреплений» выпускников вузов за предприятиями, но производственную практику назвал очень полезной частью образовательного процесса. "Систему практик дуального образования, когда часть знаний студент получает непосредственно на рабочем месте, точно нужно реализовывать. Мы готовы возобновить интерес такого рода у вузов, чтобы они направляли студентов на предприятия, но инициатива в реализации этой системы должна исходить от работодателей. Равно как и «закрепление» сотрудника тоже дело предприятия – мотивировать заработной платой, интересной работой, может быть, дополнительными социальными условиями", - пояснил губернатор.

Живой отклик вызвало у аудитории и обсуждение позиционирования Воронежской области в масштабах страны, чтобы в Воронеж хотели приезжать жить и работать, а студенты не уезжали после завершения обучения. Глава региона подчеркнул, что правительство области намерено вернуться к решению задачи по созданию бренда Воронежской области, а также приложить усилия к повышению узнаваемости региона в России. "В этом году мы активно привлекаем в Воронеж проведение мероприятий федерального масштаба, за мероприятиями приезжают федеральные СМИ, таким образом, мы поднимаем узнаваемость региона. Воронежскую область мы хотим позиционировать как регион с хорошей инфраструктурой, регион, где комфортно жить и строить бизнес", - прокомментировал Александр Гусев.

Присутствующие в зале предприниматели не обошли своим вниманием и злободневный вопрос, волнующий практически всех жителей Воронежа, вне зависимости от рода их занятий. Речь о неприятном запахе в городе. Александр Гусев ответил, что эта тема находится на контроле в правительстве области, в том числе продолжается работа с руководством Левобережных очистных сооружений. Т акже губернатор заявил, что намерен в ближайшее время провести выездное совещание по данному вопросу.

В завершение спикерам был задан вопрос о том, что они считают своим лучшим, самым эффективным решением за минувший с прошлого форума год. Штефан Дюрр и Анатолий Шмыгалев отметили расширение и развитие своих компаний (покупка и реконструкция предприятий), Егор Коблик и Роман Кубанев лучшими решениями назвали переориентацию и изменение стратегий развития бизнеса. Александр Гусев сказал об открытии на территории Воронежской области особой экономической зоны (ОЭЗ).

После пленарного заседания состоялась церемония вручения Премии имени Вильгельма Столля лучшим предпринимателям. Престижная бизнес-награда вручается за заслуги в сфере экономического и социального развития Воронежской области. В 2019 году в оргкомитет Премии им. В. Столля поступило 216 заявок в четырех номинациях («Лучший бизнес-старт», «Бизнес, проверенный временем», «Успешный молодежный бизнес» и «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства»), к участию в конкурсном отборе были допущены 130 из них. Примерно 42% поданных заявок – из Воронежа, остальные из других муниципальных образований области. Больше всего заявок было подано в номинации «Бизнес, проверенный временем» - порядка 46% от общего числа.

В ходе церемонии награждения первыми были названы победители в трех дополнительных номинациях. Приз в номинации «За лучший бизнес-старт» получил индивидуальный предприниматель из Воронежа Алексей Чирко, разработавший новую программу по организации комплексного ремонта жилых помещений. Победу номинации «Бизнес, проверенный временем» присудили руководителю IT -предприятия ЗАО НПП «Релэкс» Игорю Бойченко. В номинации «Успешный молодежный бизнес» победителем стал генеральный директор ООО «Агромиг» Игорь Копылов. Предприятие производит сельскохозяйственную технику. В этом году был также вручен специальный приз симпатий жюри Премии им. В. Столля в номинации «Бизнес с большим сердцем». Его получила генеральный директор ООО «Здоровый ребенок» Олеся Назарова (проект открытия детского сада для детей с нарушением зрения и ОВЗ).

Победителя в основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в области предпринимательства» назвал губернатор Александр Гусев. На этот раз им стал директор ООО «Техника Сервис Агро» Сергей Кустовинов (Семилукский район). Компания занимается производством сельскохозяйственной техники.

А вне площадки форума сегодня состоялось не менее важное мероприятие, посвященное личности и деятельности Вильгельма Столля – на ул. Карла Маркса, недалеко от бывшего здания завода Столля, был установлен памятник предпринимателю-новатору. Скульптурную композицию горожанам представили автор памятника Юрий Киреев, глава города Вадим Кстенин, председатель правления ГС «Лидер» Борис Нестеров и краевед Ольга Рудева. На церемонии присутствовали около 200 воронежцев.