В мэрию Екатеринбурга поступило 8,2 тысячи предложений горожан на тему строительства храма. Обработали только половину

Администрация Екатеринбурга с 20 по 27 мая 2019 года получила 8,2 тыс. обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе, специалисты успели обработать только 3,8 тыс. заявок.

По результатам сбора состоится рейтинговое голосование за площадку для строительства нового храма.

Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой "Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины".

До этого свой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), но глава города Александр Высокинский не собирается опираться на данный срез. По данным ВЦИОМ, 58% уральцев считают, что храм должен быть построен в другой части города, а 74% охарактеризовали место у Драмтеатра как неудачное. Ещё 18% жителей выступили в принципе против строительства собора.

Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.