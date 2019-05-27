На Южном Урале подростка убило током во время прогулки по теплотрассе

В Бакале вечером 25 мая погиб 14-летний мальчик.

Мальчик вместе с товарищем залез на теплотрассу и гулял по ней, однако задел рукой высоковольтный провод - его убило током, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей.