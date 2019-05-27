Над Средним Уралом пролетели спутники SpaceX

Над Средним Уралом пролетели спутники SpaceX, отправленные на борту ракеты Falcon 9.

Спутники снял на камеру свердловский астроном-любитель Илья Янковский.

"Рой спутников Starlink над Свердловской областью. Удалось за эту короткую ночь снять два пролета группы спутников. Надо сказать - зрелище весьма необычное", - написал он на своей странице в соцсети, приложив небольшое видео.

Напомним, на минувшей неделе американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что все 60 выведенных ракетой-носителей Falcon 9 на орбиту мини-спутников успешно подключились к интернету.