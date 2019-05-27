23 Сентября 2020
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вырубка, железная дорога, черный лесоруб, цистерна (2017) | Фото: Накануне.RU

Расследования три года ждать? "Лесное дело" бросает вызов уральскому полпредству, СвЖД и МВД

Главный инспектор МВД России полковник полиции Виталий Розанов 25 мая посетил Екатеринбург и в ходе приема местных жителей взял на контроль расследование крупной вырубки в Первоуральском городском округе, ущерб от которой составил 4 млн руб.

Дело не могут расследовать уже два года, напомним, с марта по май 2017 года, в объявленный Владимиром Путиным Год экологии, черные лесорубы вырубили около 500 деревьев на муниципальной, частной землях, а также на землях Росимущества – в полосе отвода железной дороги. Неоднократно на место происшествия вызывались наряды полиции, однако они не приостановили рубку, которая впоследствии свердловской природоохранной прокуратурой была признана незаконной. По муниципальной и частной землям (около 100 деревьев, ущерб порядка 700 тыс. руб.) дело было расследовано благодаря передаче в СКР и в феврале 2018 года был вынесен приговор, организатор получил условный срок и штраф.

По вырубке вдоль железной дороге (около 400 деревьев, ущерб 4 млн, местные жители утверждают, что видели там те же лица, что "орудовали" и на муниципальной и частной территориях) подследственность была определена лишь в марте 2018 года, за расследование взялся СО ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. До сих пор о подвижках в деле ничего неизвестно.

В Уральской транспортной прокуратуре местным жителям сообщили в марте 2019 года, что предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось, решения СО ЛО МВД отменялись прокурором, последний раз (судя по мартовскому ответу, более позднего нет) – в начале февраля.

Свердловская транспортная прокуратура направляла еще в октябре 2018 года начальнику СО ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский требование об устранении нарушений федерального законодательства. А в феврале внесла представление об устранении нарушений УПК, по результатам чего замначальника СО ЛО МВД был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Пока суть да дело, в СО ЛО МВД успело смениться начальство. В начале 2019 года руководителем ведомства назначен подполковник полиции Вадим Саковский. Он сменил вышедшего на пенсию по выслуге лет Алексея Трусова.

Столь долгое расследование по вырубке, один эпизод которой уже дошел до суда, можно считать вызовом всем правоохранительным и властным инстанциям. Посудите сами, неподдельный интерес к делу в ходе визита в Екатеринбург проявил уже и главный инспектор МВД России – положительного имиджа для ведомства Владимира Колокольцева произошедшее никак не добавляет.

Владимир Колокольцев, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

Пока никак не объяснен тот факт, что вырубка вдоль путей проводилась людьми в форме работников железной дороги (так утверждают местные жители). В СвЖД в свою очередь заявляли, что никаких конкурсов и подрядов на вырубку не размещали – то есть она была самовольной, а те, кто наряжались в форму – заведомо шли на преступление? Опять же, в СвЖД уже успел смениться начальник, место Миронова, который подозревается в получении крупной взятки, с тех пор занял Иван Колесников. Насколько известно, новое начальство СвЖД причиненным на подведомственной территории ущербом государству на 4 млн руб. не озадачилось.

Иван Колесников(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Возможен ли в этой истории сговор должностных лиц, халатность или коррупционные связи? Вероятно, этого не стоит исключать. Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявлял о необходимости анализировать публикации в СМИ на предмет возможных фактов коррупции. Призываем ответственные ведомства разобраться в этом. Интересно, услышат ли они полпреда.

Николай Цуканов(2019)|Фото: Накануне.RU

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Расследования три года ждать? "Лесное дело" бросает вызов уральскому полпредству, СвЖД и МВД

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Теги: лесное дело, Год экологии, Виталий Розанов, Владимир Колокольцев, Вадим Саковский, Иван Колесников, Николай Цуканов



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