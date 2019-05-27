Тяжелый люкс: помощница Петросяна выбирает Dior, Chanel и другие недешевые бренды

Пока в сети обсуждают: есть ли между 73-летним юмористом Евгением Петросяном и его 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой что-то большее, чем деловые отношения, модницы вздыхают по татьяниному гардеробу.

Судя по публикациям в сети, Брухунова сделала головокружительную карьеру. В период развода Петросяна выяснилось, что шеф Татьяны – весьма состоятельный мужчина и, вероятно, может позволить себе платить сотруднице щедрую зарплату.

Несмотря на неброский стиль (Татьяна почти не пользуется косметикой, предпочитает oversize и частенько получает в свой адрес высказывание "старушечий стиль"), свой гардероб девушка составляет из весьма дорогих вещей, миксуя их с одеждой из масс-маркет магазинов. В гардеробе у Брухуновой есть Dior, Burberry из первой линии, Chanel, Moschino, DKNY и др. При этом Татьяна может надеть и "реплику" – футболку от малоизвестного российского бренда с принтом как у Saint Laurent (только российская будет стоить на 20 тыс. дешевле).

Брухунова признается, что любит российских дизайнеров. Ульяна Сергеенко, Алена Ахмадулина и их менее известные коллеги действительно частые гости в гардеробе Татьяны.

А вообще, поклонники мечтают увидеть Брухунову с ее стилем и достатком на красной ковровой дорожке, чтобы оценить талант девушки в выборе вечерних нарядов и драгоценностей. Татьяна является заядлым театралом (иногда ходит на спектакли в компании Петросяна, но не афиширует это в блоге), однако для выходов в театры наряды подбирает сплошь скромные.